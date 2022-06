Imperia: domani torna ‘Mercatoretrò’, tre giorni all’insegna dei motori d’epoca e del collezionismo

Un tuffo nel passato ad Imperia il questo fine settimana nella suggestiva cornice di Calata Anselmi, l’evento: MercatoRetrò che porterà tutti i visitatori indietro nel tempo. L’evento organizzato da Liguria Classic con la collaborazione di Espansione Eventi ha il Patrocinio e il sostegno della Regione Liguria, della Città di Imperia e della GoImperia.

L’evento, giunto alla quinta edizione, prenderà il via domani, venerdì10 giugno: per tre giorni la Banchina di Calata Anselmi ad Imperia raccoglierà appassionati e collezionisti amanti del vintage provenienti da tutto il Nord Italia e dalla vicina Francia con un gemellaggio con il Club di Mentone. In esposizione si potranno ammirare prestigiose auto e moto d’epoca, ricambi, accessori e gadgets nonchè stands di antiquariato di qualità, vinile, abiti d’epoca e molto altro.

«Prosegue questo intenso avvio di calendario estivo con una manifestazione che ha saputo in pochi anni ritagliarsi uno spazio importante tra gli eventi di Imperia. Mercatoretrò, grazie all'impegno di Giuseppe Lo Sicco e la collaborazione di Espansione Eventi, è cresciuto nell'arco di queste prime cinque edizioni e si presenta nel 2022 ricco di spunti per gli appassionati e non solo. - dichiara l'assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo -. Ci aspettiamo quindi un altro weekend con un grande afflusso di persone. L'obiettivo, del sindaco Scajola e dell'Amministrazione tutta, è di far vivere agli imperiesi e ai tanti turisti un'estate di grande positività e ripresa dopo i due anni difficili della pandemia. Siamo partiti molto forte con le Frecce Tricolori e la riapertura di Villa Grock e sono certo che Mercatoretrò non sarà da meno nel far respirare un clima di grande festa alla città».

MERCATORETRO’ offre uno sguardo al passato, al presente ed anche al futuro: non mancheranno le più importanti concessionarie motoristiche che metteranno gli ultimi modelli di auto a disposizione per un test drive.

«Torniamo per la quinta volta con questa manifestazione unica nel suo genere – dichiara Giuseppe Lo Sicco di Liguria Classic -. L’evento vuole offrire uno scorcio sul passato, con oggetti che hanno fatto parte della nostra vita o che abbiamo desiderato possedere o semplicemente ci ricordano momenti vissuti. Tante le novità 2022 e tra le altre con grande onore effettueremo nelle giornate di sabato e domenica la selezione di furgoni e auto immatricolati fra il 1980 e il 1990 per la realizzazione del film 2win della società di produzione Lebowski srl . Attore del film Riccardo Scamarcio con riprese a Sanremo il 14,16 e 17 giugno pv. Il film ambientato durante il Rally di Sanremo del 1984 ripercorre la sfida fra la novità 037 Lancia e la già famosa Audi».

I tanti club motoristici che collaborano con MERCATORETRO’ saranno presenti con un loro stand per promuovere e pubblicizzare eventi ed iniziative in calendario.

L’obiettivo di MERCATORETRO’ è quello di far divertire ed appassionare i visitatori e non solo gli addetti ai lavori ma anche il largo pubblico. A tal fine verrà allestita un’area bambini con una favolosa pista di mini-quad e gonfiabili. Sempre per i bambini e ragazzi (o per quelli che nonostante l’età sono rimasti tali) ci sarà un simulatore di guida a grandezza naturale su una vera Lamborghini per provare il brivido della pista.

Presso la Palazzina Liberty a Borgo Marina torna a grande richiesta la mostra di bambole d’epoca curate dalla signora Elena Mercurio appassionata collezionista ed un’esposizione di radio d’epoca allestita a cura dell’AIRE (Associazione Italiana per il collezionismo delle Radio d’Epoca) nella persona del Presidente Nazionale Sig. Andrea Ferrero.

«E’ sempre un piacere collaborare con Liguria Classic alla realizzazione di questo evento. Grazie a Giuseppe negli anni sto imparando ad amare un mondo a me sconosciuto! Ammirevole la sua costanza a ricercare e trovare ogni anno delle vere e proprie “chicche” - dichiara Paola Savella di Espansione eventi –. Credo da sempre alle sinergie e ad unire le peculiarità di ognuno per la realizzazione di eventi importanti per la città. Saranno tre giorni di divertimento soprattutto per gli appassionati di motori ma sono sicura che lo sarà per tutti e per ogni fascia di età».

Non mancherà, ovviamente, la serata dedicata alla musica con l’intrattenimento di Mr. Cuba con musica e balli latini americani sabato 11 giugno a partire dalle ore 21.00. Presenti in banchina le nuove Moto Ducati appartenenti all’Arma dei Carabinieri che avranno uno stand dedicato.

Domenica partirà alle ore 10.00 da Calata Anselmi il Raid della Riviera dei fiori in collaborazione con Autostory e con il contributo della Regione Liguria. Un emozionante giro nell’entroterra imperiese percorso da numerose auto d’epoca con rientro previsto alle ore 13.00.

Sponsor dell’evento l’Azienda “TiPesto” che porterà in banchina le specialità alimentari più rappresentative legate al territorio di ponente. Inoltre specialità liguri, il dolce ungherese, panini e il nuovo “distributore” di birra artigianale Gasparetto. Da segnalare inoltre la collaborazione della GARAGESCHOOL TV capitanata da David dell’Omodarme e la bella Deb Blood che riprenderà l’evento ed intervisterà i presenti.