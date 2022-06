Minipiscina da giardino di ottima qualità a prezzi competitivi

La minipiscina da giardino è una vasca idromassaggio di dimensioni piuttosto ampie, che consente di accogliere comodamente cinque, sei o più persone, in base al modello e alle caratteristiche. Si tratta di un accessorio ideale per chi possiede uno spazio esterno, anche di piccole dimensioni, poiché consente di usufruire, senza muoversi da casa, di tutti i benefici effetti dell’idromassaggio che, come sappiamo, rappresenta una vera e propria terapia naturale, per mantenersi in salute, rilassarsi e trascorrere momenti piacevoli con gli amici o la famiglia.

La possibilità di acquistare direttamente online ottime minipiscine da giardino con un eccellente rapporto tra qualità e prezzo, permette a tutti di dotarsi di una vasca idromassaggio della migliore qualità, dotata di tutte le funzioni ideali per raggiungere un elevato livello benessere e per ritrovare l’armonia del corpo e della mente.

I benefici effetti dell’idromassaggio per la salute

L’idromassaggio offre in realtà un duplice effetto, con la possibilità di usufruire dei benefici del massaggio e, al contempo, dell’idroterapia. Restare immersi per qualche decina di minuti in una vasca d’acqua in costante movimento, in merito all’emissione dell’aria attraverso le apposite bocchette posizionate sul fondo e sulle pareti interne della vasca, comporta prima di tutto una piacevole sensazione di relax e di energia al contempo, stimola la circolazione e, di conseguenza, l’ossigenazione dei tessuti, rende la pelle più liscia e tonica, oltre a migliorare l’umore e lo stato d’animo.

Trattandosi di una terapia naturale, che consiste unicamente nel movimento dell’acqua, non ha controindicazioni ed è indicata ad ogni età. Le vasche idromassaggio più moderne sono dotate di molteplici funzioni e offrono inoltre una seduta confortevole anche se ospitano diverse persone.

Per completare l’esperienza dell’idromassaggio, si può inoltre aggiungere qualche accessorio che incrementi ulteriormente la sensazione di benessere: un diffusore di aromi per inebriarsi con il profumo preferito, un impianto con luci colorate per godere dei benefici della cromoterapia, così come un impianto stereo per accompagnare il relax con la musica preferita o con i suoni della natura.

Come scegliere la vasca idromassaggio ideale

Per scegliere la vasca idromassaggio occorre prima di tutto valutare lo spazio disponibile, considerando che deve essere collocata in un angolo del giardino confortevole e riservato, e al contempo facilmente raggiungibile dalla rete elettrica e dall’impianto idraulico. Le dimensioni della vasca dipendono anche dal numero di persone che ne farà uso.

In alternativa al giardino, si può pensare di collocare la vasca da esterno anche in veranda, verificando preventivamente che il peso, comprensivo dell’acqua, rientri nella portata massima. In esterno, un’ottima idea è anche quella di interrare la vasca, realizzando una piacevole area wellness, magari accanto ad una doccia solare e ad una cabina sauna in legno naturale.

Per gli appassionati del nuoto, esiste inoltre la possibilità di installare una minipiscina dotata di funzione controcorrente: in questo caso, il movimento dell’acqua simula una corrente naturale, e permette di nuotare liberamente anche per lungo tempo. Una soluzione ideale per coloro che desiderano fare attività fisica e allenarsi, direttamente nel proprio giardino.