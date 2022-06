Genova, boom di richieste di psicologo online: premiati i migliori terapisti

La pandemia ha acceso le sirene d’allarme: la terapia online si è diffusa anche tra i terapeuti e i pazienti liguri. Secondo i dati di Serenis - piattaforma che supporta le persone nella ricerca del percorso psicologico giusto e soddisfacente - le richieste di terapia online sono cresciute in tutta Italia, anche in Liguria.

Le problematiche più comuni riguardano l'adolescenza (32,17%) e la terapia di coppia (21,27%) che insieme totalizzano oltre il 53% delle recensioni online nella regione, seguite da ansia (17,5%), depressione (16,82%) e stress/burnout (12,25%). La terapia online è ancora però stigmatizzata, spesso oggetto di stereotipi: come aiutare gli utenti a superare ostacoli spesso auto-imposti?

Nasce il premio Polaris: ecco i vincitori a Genova

A fare il punto sullo stato della "digitalizzazione" della psicoterapia e del benessere mentale in Liguria è la stessa Serenis (www.serenis.it), che annuncia la prima edizione del Progetto Polaris (qui i vincitori), un'iniziativa nata da un lato per premiare i terapeuti che si sono distinti per la presenza digitale, e dall’altro per distinguerli da un sottobosco di personaggi meno adatti a supportare realmente le persone.

A Genova si sono distinti i seguenti terapisti, premiati:

· Dott.ssa Laura Ceccoli (ben 192 recensioni online)

· Dott.ssa Elisabetta Katia Torti

· Dott. Emanuele Lucchetti

· Dott.ssa Monica Maini

· Dott.ssa Giovanna Are

Daniele Francescon, cofounder di serenis.it, spiega:“Quello della qualità della terapia online è un tema importante: su internet si trova davvero di tutto. La One Mind PsyberGuide, un’associazione americana senza scopo di lucro che si occupa di digital health, ha censito** più di 10.000 app nell’ambito del benessere mentale, quasi sempre sviluppate senza nessun supporto scientifico. Ma non è tutto: online bisogna stare attenti agli abusi professionali, con psicologi o psicoterapeuti che operano senza averne i requisiti “. Un tema caldo, caldissimo, dopo la pandemia: saper scegliere il proprio terapeuta sarà sempre più un fattore cruciale.