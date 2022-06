Vallecrosia: installato un raccoglitore di pile usate alla scuola “Andea Doria”

“ Un ringraziamento all’amministrazione comunale. al preside e alla vicepreside dell’ Istituto Comprensivo “A. Doria” per aver favorito questa iniziativa - afferma l’insegnante Luana Torchia, che prosegue - è stata una vera gioia vedere i nostri piccoli allievi così entusiasti e coinvolti n prima persona in questa cerimonia, come completamento del “Progetto ambiente” che li ha impegnati nello studio durante tutto l’anno scolastico. I nostri piccoli allievi hanno ricevuto gli elogi da parte degli assessori e della funzionaria collaboratrice che li hanno invitati a partecipare al prossimo CCR, il consiglio comunale dei ragazzi, progetto che li vedrà coinvolti durante tutto il prossimo anno scolastico, affinché le loro proposte per tutelare l’ambiente e sensibilizzare i cittadini su questo tema, partendo dal proprio comune, possano essere realizzate ”.

Quale soddisfazione per i bambini sentirsi chiamati in causa in questo modo, avere un tale riconoscimento del proprio impegno e sentirsi importanti e parte integrante della comunità, per contribuire a uno scopo comune, quali responsabili cittadini di Vallecrosia e del mondo. Conclude Luana Torchia: “Le mie colleghe Fabiana Gino, Maria Cislaghi sono fiere di loro ed io siamo fiere per l’impegno, il senso di responsabilità, la maturità e il vivo entusiasmo con cui hanno partecipato a queste attività e per il coinvolgimento con cui hanno accettato di far parte del prossimo consiglio comunale dei ragazzi che prevede anche l’elezione di un baby sindaco e di una baby giunta e che, oltre a permettere loro di relazionarsi con una realtà nuova, aggiungerà risorse e competenze al loro bagaglio, offrendo loro un’ulteriore possibilità nel percorso di vita futuro”.