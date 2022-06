Sanremo: scomparsa di Suor Elsa, il ricordo e il cordoglio di Lorenzo, Christian, Alessia, Giovanna e Tonino

“Grazie nostra cara Suor Elsa per tutto il suo duro lavoro e grande affetto per Lorenzo e tutti noi, la cortesia che spesso tutti si dimenticano ma io ricordo bene, nel venire incontro a famiglie non abbienti o con altre necessità. Per noi non è stata solo una scuola a pagamento, ma un grande arricchimento umano e culturale per i nostri figli e noi stessi.

A volte le strade possono separarsi, ma i ricordi e la gratitude restano intatti. E' un peccato che delle persone come lei ci lascino... Arrivederci cara Suor Elsa,

Lorenzo Rinaldi, Christian Rinaldi, Alessia Orlando, Giovanna Mele, Tonino Orlando”.