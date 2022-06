Referendum e informazione: il vice Presidente Piana "Non è un tema di partito ma un cambiamento atteso da tempo

"Negli incontri sul territorio molti ci chiedono informazioni sui contenuti del referendum. Non perché siano formulati in modo complicato, ma perché la tematica langue sui media rispetto agli altri contenuti di uguale rilevanza. Un silenzio inopportuno per la formazione di qualsiasi opinione e per una cittadinanza che ha il diritto di essere informata".

Lo dichiara il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, che prosegue: "Non è un tema di partito, semmai è il trampolino per un cambiamento sulla giustizia atteso da tanto tempo. La Lega pertanto ha chiesto al presidente Draghi di esprimersi sul referendum per stimolare quel dibattito sempre acceso e operoso in democrazia".