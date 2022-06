Sanremo: tartaruga in 'fuga' dal laghetto di villa Ormond, recuperata prima che finisse in corso Cavallotti (Foto)

Disavventura a lieto fine per una delle tartarughe ospitate nel laghetto di villa Ormond che questo pomeriggio ha tentato la 'fuga' incamminandosi in direzione di corso Cavallotti.

Grazie all'intervento della signora Simona (in foto) la tartaruga è stata recuperata prima che raggiungesse la strada con il rischio di essere travolta dalle auto.