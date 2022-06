Sanremo: le classi quinte della scuola primaria del Borgo 'G.Rodari' all’ultimo incontro del PON 'A scuola di astronomia'

Le classi quinte della scuola primaria del Borgo ‘G. Rodari’ all’ultimo incontro del PON ‘A scuola di astronomia’.



“E così siamo arrivati alla fine – spiega l’insegnante Cinzia Barbruni -. È stato un viaggio lungo ed appassionante, abbiamo ascoltato, costruito, pitturato e imparato tante cose nuove. Lo spazio per noi ora è più stimolante, ci poniamo ancora domande e vogliamo saperne sempre di più!”.



“Chissà, magari da questo gruppo di bambini uscirà una nuova Samantha Cristoforetti o un nuovo Luca Parmitano! Noi ce lo auguriamo ma soprattutto speriamo di essere riusciti nel nostro intento: non tanto riempire le teste di questi ragazzi con nozioni tecniche ma quello di instillare in loro il seme della curiosità che li porterà, ogni volta che alzeranno lo sguardo all'insù, ad ammirare con più coscienza il cielo che ci sovrasta, a rimanerne ammaliati ma nello stesso tempo a porsi domande e a cercare le risposte. In questo lungo viaggio però mi hanno accompagnato due navigatori speciali: Lorenzo che è riuscito ad incollare i ragazzi alle sedie coinvolgendoli e interessandoli in modo meraviglioso. E Ivana, la forza della natura, l’artista, la tutor di questo PON. Sempre con il sorriso e accogliente in tutti i suoi modi".



"E infine abbiamo avuto dei viaggiatori speciali: i bambini! Grazie ragazzi perché con voi il viaggio è stato ancora più emozionate! Un ringraziamento particolare va anche al nostro tecnico, Davide che è sempre venuto in nostro soccorso ogni qualvolta la tecnologia avrebbe voluto abbandonarci! Grazie a tutti e buon viaggio verso Pianeti sconosciuti!!!”.