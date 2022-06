Sanremo: al via venerdì le riprese del film ‘2Win’ con Riccardo Scamarcio, ecco le zone interessate

Sanremo torna set cinematografico. Venerdì prenderanno il via in città le riprese di ‘2Win’, il nuovo film della romana ‘Lebowski Srl’ con protagonista Riccardo Scamarcio nei panni del leggendario Cesare Fiorio. La pellicola sarà incentrata sulla sul memorabile duello Lancia-Audi durante il Campionato del Mondo di Rally 1983, quando ancora Sanremo recitava un ruolo cruciale.



Per le riprese sarà necessario blindare alcune zone della città e il Comune ha pubblicato le ordinanze per la chiusura al traffico e il divieto di transito e sosta in due aree del centro: saranno chiusi piazzale Carlo Dapporto e il lungomare Italo Calvino dalle 8 di venerdì alle 23 del venerdì successivo, mentre strada Prato delle Monache (a San Romolo) sarà chiusa dalle 8 alle 18.30 di sabato 18.

Un piccolo disagio per consentire alla città di ospitare una produzione che sarà ennesima occasione di visibilità e promozione.