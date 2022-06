Coronavirus: 81 nuovi positivi oggi in provincia, con il tasso di positività in lieve aumento (11%)

Sono 745 i nuovi positivi al covid rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore, 81 dei quali in provincia di Imperia. I nuovi positivi a Savona sono 86, a Genova 439 e a La Spezia 135.

Oggi sono tornati molti i tamponi, 6.709 dei quali 1.525 molecolari e 5.184 antigenici rapidi per un tasso di positività pari al 11,10%, in lieve aumento.

Lieve nuovo aumento per i ricoverati Covid al ‘Borea’ di Sanremo che salgono di una unità e ora sono 29, ma nessun paziente è in terapia intensiva. Diminuisce, invece, il numero dei ricoveri su base regionale, pari a 147 (-5) dei quali 8 (+2) in terapia intensiva.

Si registrano due morti, del 2 giugno scorso, entrambi a Genova. Sono 4.726 i pazienti in isolamento domiciliare, 28 in meno di ieri.

Sotto il bollettino e il dettaglio sulle vaccinazioni.