Santo Stefano al Mare: ecco come saranno spesi i soldi delle multe e delle sanzioni nel 2022

L’Amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare ha deciso le modalità di distribuzione dei proventi delle multe e delle sanzioni comminate nel corso del 2022.

La previsione per le violazioni al Codice della Strada è di 50mila euro, che verranno utilizzati: al 12,50% per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e mezza a norma della segnaletica stradale; la stessa percentuale per le attività di controllo e accertamento delle violazioni, con l’acquisto di mezzi e attrezzature.

Il 25% servirà per manutenzione delle strade, miglioramenti del manto stradale, corsi per le scuole, previdenza e assistenza complementare, assunzione di personale stagionale, progetti per la sicurezza urbana e acquisto di automezzi.