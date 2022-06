Molini di Triora: i lupi tornano ad 'attaccare', sbranato ad Aigovo un piccolo di asino e morsicata anche la madre (Foto)

Negli ultimi tempi si è ripreso a parlare della presenza di lupi sulle montagne e, in generale, nell’entroterra della nostra provincia. Evidenze di ‘attacchi’ da parte della specia che sembrava in estinzione ce ne sono stati negli ultimi anni e, questa volta, la conferma ci arriva da Aigovo, piccola frazione del Comune di Molini di Triora.

Avvistamenti di lupi e animali sbranati se ne sono registrati, seppur pochi negli ultimi anni, ma questa volta i timori che i branchi siano tornati a colpire vengono confermati da alcuni proprietari di animali. E’ il caso, purtroppo, di una asina e del proprio piccolo. Questo è stato totalmente sbranato, nella notte tra venerdì e ieri, sul prato sotto la chiesa mentre la mamma è stata morsicata in modo grave.

Il proprietario, constatato l’accaduto, ha chiamato il veterinario che, purtroppo, ha confermato come fosse impossibile da curare e, quindi, da abbattere. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari della Asl 1 Imperiese e i Carabinieri Forestali di Triora, che eseguiranno le indagini del caso.

Oltre ai cinghiali, che devastano regolarmente le campagne, oragli agricoltori e allevatori della nostra provincia devono quindi far conto anche con i branchi di lupi. Se, da una parte, il ritorno di questi animali può essere salutato come un ripopolamento importante per una specie che sembrava in estinzione, dall’altra c’è la preoccupazione per i pascoli di alta montagna, dove mucche, pecore e capre da latte possono essere attaccati in ogni momento.