Vallecrosia: vini e gastronomia protagonisti di Winearound in Riviera. Presenti gli chef Federico Lanteri, Luciana Rondelli e Sergio Verrando

Organizzato dal Comune di Vallecrosia in collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround, la guida ViniBuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano e l’Associazione Il Borgo Antico l’evento si svolge (dalle ore 18.00 alle ore 24.00) nei giardini della Casa Valdese di Vallecrosia (IM).

Accanto alla grande offerta di vini, oltre 350 le etichette presenti grande spazio anche alla gastronomia con le proposte degli chef Federico Lanteri, Luciana Rondelli e Sergio Verrando, che propongono piatti deliziosi e gustosi come il Turtun, la zuppa di acciughe, le lasagne vegane con mandorle e la calamarata con verdure dell’orto.

Non solo vini, ma uno spazio anche alle birre artigianali ed in particolare al progetto IGA (Italina Grape Ale) che annovera anche il gruppo Morenews come partner.

Stand di prodotti artigianali fra cui quello che biscottificio Gibelli, che insieme al Ristorante dei Pescatori è stato premiato dal comune per l’importante attività svolta in Vallecrosia.