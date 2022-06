Sanremo investe 750 mila euro sul calcio cittadino tra Pian di Poma e lo stadio ‘Comunale’

Dopo gli sforzi economici messi in campo per sostenere gli sport cittadini con gli investimenti al Mercato dei Fiori, il progetto del Palasport e i lavori nelle varie strutture cittadine, il Comune di Sanremo mette mano al portafoglio per sostenere il movimento calcistico locale.

Grazie al tesoretto dell’avanzo vincolato (4 milioni di euro) palazzo Bellevue potrà investire circa 750 mila euro tra Pian di Poma e lo stadio ‘Comunale’, i due campi sui quali si allenano e giocano tutte le realtà calcistiche cittadine, dalla Sanremese in Serie D alle formazioni che militano nelle categorie minori.

A Pian di Poma si investiranno circa 500 mila euro per il rifacimento del manto in sintetico, un passo avanti importante per dare la giusta qualità allo storico impianto sanremese con vista mare che ha ospitato generazioni di calciatori locali.

Al ‘Comunale’, invece, il Comune spenderà circa 250 mila euro per i lavori che finalmente consentiranno la riapertura della tribuna: verrà impermeabilizzata la tettoia, saranno sistemate le finestre e le ringhiere per mettere tutto in sicurezza.

Il Comune avvierà i lavori in estate con l’obiettivo di portarli al termine entro fine agosto e prima dell’inizio dei campionati in modo da restituire le strutture rinnovate alle società cittadine.