I ragazzi della classe 2A dell'Istituto comprensivo Ruffini di Taggia vincitori del concorso letterario ‘Narratori in erba’

Si è svolta questa mattina, in occasione del festival della cultura mediterranea, la premiazione del concorso letterario 'Narratori in erba', concorso che ha visto come protagonisti tantissimi studenti, grandi e piccini, di tutte le scuole del ponente ligure.

Il tema di questa edizione è stato 'Senza parole: l’altra comunicazione' e i ragazzi che vi hanno partecipato dovevano scrivere un racconto, accompagnato da un disegno, dove la pittura, il fumetto, la musica e l’arte teatrale, in tutte le loro sfaccettature, dovevano essere i protagonisti.

Tra i vincitori del concorso anche i ragazzi della classe 2 sez. A dell’Istituto 'Giovanni Ruffini' di Taggia che hanno vinto sia come gruppo classe che come singoli: i racconti delle alunne Martina Calzetta e Sofia Lanteri sono stati, infatti, pubblicati nell’antologia 'Non solo parole' edito dalla casa editrice Antea.

Ai ragazzi tutti vanno le nostre più sincere congratulazioni.