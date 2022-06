Dal Principato di Monaco: da domani non più obbligatorio indossare la mascherina sui mezzi pubblici

Da diverse settimane la circolazione del Covid è rimasta contenuta anche nel Principato di Monaco ed è tornata ai livelli osservati prima della quinta ondata.

In questo contesto favorevole il Principe, su proposta del Suo Governo, ha deciso di abolire l'uso delle mascherine sui mezzi pubblici, taxi e altri mezzi di trasporto, a partire da domani. D'ora in poi, l'uso della mascherina resta obbligatorio solo nelle strutture sanitarie e nelle strutture ricettive per anziani.

Tuttavia, il Governo precisa che, l'uso delle mascherine è fortemente raccomandato nei luoghi chiusi per le persone a rischio o durante i grandi assembramenti, e che il sistema sanitario potrebbe essere adattato in base all'evoluzione della situazione sanitaria.