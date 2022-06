Il Mondiale di Rally dell'83 e Riccardo Scamarcio, il 18 giugno le riprese del film 2Win tra Sanremo e Perinaldo

Dalle 10 alle 22 la strada provinciale a cavallo tra i due comuni sarà chiusa per ospitare le riprese del film che vede tra i protagonisti Riccardo Scamarcio , nei panni di Cesare Fiorio, team manager della casa automobilistica italiana, impegnato contro il rivale della casa tedesca, Roland Gumpert , interpretato da Daniel Brühl. oltre a loro ci sarà anche Volker Bruch nei panni di Walter Röhrl , pilota del team Lancia. Quest'ultimo si rivelerà l'asso della manica di un improbabile team messo su da Fiorio che dovrà tuttavia contrastare l'intenzione di Röhrl di correre solo nelle gare che gli piacciono.

La strada ospiterà una delle scene d'azione principali dell'intera pellicola . Si parla di un duello tra le auto e l'uscita di strada di uno dei mezzi. Stefano Mordini oltre ad essere il regista è anche uno degli autori della sceneggiatura che porta la firma di Filippo Bologna (Perfetti sconosciuti, Gli infedeli) e Riccardo Scamarcio che è il produttore della pellicola insieme a Jeremy Thomas. 2WIN è una produzione Lebowski con Rai Cinema ed HanWay Films, in co produzione con Recorded Picture Company e Metropolitan Films, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte.

Sanremo si dimostra ancora una volta set amato dalle produzioni cinematografiche. Ricordiamo negli anni scorsi la scelta di girare in città il film su Dalida e soltanto pochi giorni fa, le riprese per alcuni noti marchi italiani. In questo caso 2Win avrà il pregio di portare sul grande schermo i fasti del Rallye di Sanremo nel suo periodo d'oro.