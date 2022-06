Lunedì a Ventimiglia assemblea pubblica della Cgil con la segretaria nazionale Tania Scacchetti

'Pace, Lavoro, Democrazia e Giustizia Sociale sono le nostre parole e camminano insieme': sono le parole d’ordine scelte dalla Cgil per lanciare le proprie assemblee pubbliche dei delegati in ogni provincia d’Italia.

"La condizione che stiamo attraversando è straordinaria - dicono dalla Cgil - pandemia, guerra, nuovo paradigma digitale, ambientale ed energetico hanno travolto e messo in discussione tutto. La Cgil si è impegnata da subito contro l’invasione russa e per chiedere il cessate il fuoco e costruire la pace attraverso il negoziato. Inoltre bisogna investire per combattere ora vecchie e nuove povertà, per una società sostenibile improntata alla giustizia sociale, al lavoro stabile e dignitoso. Occorre ridurre i divari e le diseguaglianze sociali e territoriali che la crisi ha acuito".

"Anche sul nostro territorio - prosegue la Cgil - proveremo a declinare questi argomenti. Lo faremo lunedì prossimo dalle 10 alla sala riunioni del Chiostro di Sant’Agostino a Ventimiglia. La scelta di Ventimiglia non è casuale: non si può infatti declinare il tema della pace e dell’accoglienza ai profughi senza collegarlo a quanto succede nella città di confine. Torneremo a ribadire la necessità immediata di un campo di accoglienza che risponda ai bisogni umani delle persone in viaggio e che allevi, almeno parzialmente, le difficoltà a cui è stata abbandonata la città di Ventimiglia. Lo faremo con il contributo della Segretaria Nazionale della Cgil Tania Scacchetti".

Il percorso di discussione e mobilitazione sul territorio si concluderà con una grande assemblea nazionale a Roma il prossimo 18 giugno.