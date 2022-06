Manutenzione del condizionatore: ecco perché è importante

Quando arriva l'estate e le temperature ricominciano a salire anche in casa, si torna ad utilizzare il condizionatore ma in molti dimenticano un dettaglio importante ossia la manutenzione dell'impianto. Sebbene la normativa non sia chiarissima in merito perché non impone delle scadenze precise da rispettare, è bene sapere che far controllare e pulire il condizionatore è un obbligo. La manutenzione dunque dovrebbe essere fatta per legge, ma è soprattutto consigliata per evitare malfunzionamenti ed altri problemi.

Per effettuarla è sufficiente rivolgersi al servizio di assistenza condizionatori Daikin: i professionisti sanno perfettamente in che modo intervenire per effettuare una manutenzione accurata.

Manutenzione condizionatore: i vantaggi da non sottovalutare

Vediamo adesso nel dettaglio perché è così importante effettuare la manutenzione del condizionatore e quali sono i vantaggi che si possono ottenere.

# Risparmio energetico

In questo periodo tutti cercano di consumare meno elettricità possibile, perché i prezzi sono schizzati alle stelle e le bollette sono diventate sempre più salate. Effettuando la manutenzione del condizionatore e pulendo dunque i filtri si va ad aumentare in modo significativo l'efficienza dell'apparecchio. Ciò significa che l'aria passa con meno impedimenti e che dunque anche il consumo di energia elettrica diminuisce. Tutto questo si traduce in bollette meno salate e in un risparmio considerevole.

# Aria più sana e pulita in casa

In molti non lo sanno, ma utilizzare un condizionatore che non viene sottoposto a manutenzione da diverso tempo significa respirare un'aria in casa meno pulita e dunque meno sana. I filtri dell'apparecchio infatti tendono ad accumulare, con il passare dei mesi, polveri sottili, batteri ed altre particelle che potrebbero propagarsi nell'aria. Anche se questo non dovesse accadere, un filtro sporco trattiene molto meno e dunque fa passare tutti gli inquinanti presenti nell'atmosfera, che vanno ad accumularsi all'interno degli ambienti domestici. Una corretta sanificazione climatizzatori è dunque fondamentale anche per tutelare la propria salute e quella della propria famiglia.

# Meno rumore

Effettuare la manutenzione periodica del condizionatore è importante anche e soprattutto per coloro che vivono in un condominio o che comunque non possono permettersi di disturbare i vicini di casa. Si sa infatti che quando è in funzione il condizionatore emette un rumore piuttosto importante e questo diventa ancora più forte se l'impianto non è stato pulito in modo adeguato. Effettuare la manutenzione dunque consente anche di rendere più silenzioso l'apparecchio.

# Meno danni all'ambiente

Abbiamo spiegato che effettuando la manutenzione del condizionatore si riesce a risparmiare in bolletta, poiché se tutti i componenti dell'apparecchio sono puliti l'aria passa con maggior facilità e l'efficienza energetica aumenta di conseguenza. Questo si riflette però non solo sul lato economico ma anche su quello ambientale. Effettuare una corretta manutenzione del condizionatore significa anche essere maggiormente sostenibili e preoccuparsi per l'ambiente.

# Nessun rischio di sanzioni

Infine, come abbiamo accennato la manutenzione dei condizionatori è obbligatoria per legge. Farla significa dunque non rischiare di incorrere in multe e sanzioni, qualora il proprio impianto fosse selezionato a campione per una verifica e questo può accadere a chiunque. Meglio essere in regola: ne va della propria salute e dei propri risparmi.