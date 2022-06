Ventimiglia: Comune al lavoro per la manutenzione straordinaria nella galleria degli Scoglietti

Manutenzione straordinaria per la galleria degli Scoglietti a Ventimiglia. Il tratto di strada che unisce piazza della Costituente al porto ha visto l'intervento degli uomini del Comune impegnati nella pulizia e in riparazioni varie alla ringhiera di protezione che corre lungo l'attraversamento.

Attraverso la galleria è possibile accedere al nuovo ascensore, presentato poco tempo fa al pubblico, che fa da collegamento da Marina San Giuseppe arrivando fino al centro storico in piazza dei Balestrieri.