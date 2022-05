Un motociclista è rimasto seriamente ferito a seguito di un incidente avvenuto questo pomeriggio in corso della Repubblica a Camporosso. L'uomo è andato a schiantarsi contro un furgone riportando la sospetta frattura di una gamba e delle braccia oltre a un trauma cranico.



Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia oltre all'automedica della Croce Verde. L'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale.