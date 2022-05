Sanremo: il Comune cerca 1 dirigente tecnico e 3 Agenti di Polizia Municipale

Pubblicati sul sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) due avvisi di manifestazione di interesse, per un’eventuale assunzione, rivolti agli idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da pubbliche amministrazioni.

Gli avvisi si trovano nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di

Concorso - Concorsi attivi” e sono finalizzati all’assunzione di:

- 1 dirigente tecnico (qualifica dirigenziale) da assegnare al Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, a tempo pieno e indeterminato

- 3 posti di Agenti di Polizia Municipale e locale (categoria C), a tempo pieno e determinato

Questa procedura, prevista dal capo IV del Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, si svolge con le seguenti modalità: gli idonei segnaleranno la presenza in una graduatoria a tempo indeterminato nel profilo richiesto o in uno compatibile, secondo le decorrenze e le modalità indicate nell’avviso; successivamente, il Comune di Sanremo contatterà gli enti segnalati dagli idonei, a cui domanderà la disponibilità delle graduatorie: una volta concesse, provvederà a scorrerle secondo le modalità previste dal Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione (art. 27).

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso e potrà essere trasmessa:

• alla casella di posta elettronica certificata (PEC) comune.sanremo@legalmail.it unicamente da indirizzo di PEC. Se inviata da indirizzo PEC non intestato al candidato, la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente da quest’ultimo oppure, in alternativa, dovrà essere firmata e scansionata

• alla casella di posta elettronica ordinaria ufficio.protocollogenerale@comunedisanremo.it da un indirizzo mail ordinario. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere firmata digitalmente oppure, in alternativa, dovrà essere firmata e scansionata.

Per i dettagli, si vedano gli avvisi pubblicati sul sito del Comune di Sanremo.