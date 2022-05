Sanremo: dopo due anni di stop i bimbi di via Volta tornano a scuola con il Pedibus (Foto e Video)

Andare a scuola a piedi per scoprire la bellezza della città e il piacere di muoversi senza mezzi, in piena mentalità ‘slow’ e nel rispetto dell’ambiente. Sono i pilastri del servizio Pedibus che da anni viene organizzato da Comune di Sanremo, Polizia Locale e Asl1 per spingere le famiglie a una mobilità condivisa in contrasto alla solitamente frenetica organizzazione per l’ingresso a scuola dei più piccoli. Pedibus è rimasto fermo per due anni nel periodo della pandemia, ma ora è pronto a tornare.

Questa mattina i bambini delle prime di via Volta si sono dati appuntamento in piazza Eroi, all’altezza della fontana Siro Carli, per una camminata condivisa verso la scuola passando per via Palazzo e piazza Colombo. Con loro, oltre alle insegnanti e ai volontari dell’Associazione Ufficiali di Gara, anche il vice comandante della Polizia Locale Erica Biondi Zoccai.

Al termine della passeggiata, una volta nel cortile della scuola, i bimbi hanno ricevuto l’attestato di partecipazione e i complimenti della dirigente Amalia Catena Fresta.

Dopo due anni di stop forzato il Pedibus è tornato ed è pronto per accompagnare i bimbi a scuola per le strade della città in sicurezza e, soprattutto, a piedi.