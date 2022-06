Sanremo: con la ‘SeaDream I’ riparte il mercato crocieristico, i turisti arrivano dal mare dopo due anni di pausa

Fatta eccezione per l’operazione pubblicitaria ‘Costa Toscana’, Sanremo non vedeva una nave da crociera in rada da due anni, da prima della pandemia. Questa mattina è arrivata al largo della città la ‘SeaDream I’, prima nave della stagione 2022.

Un arrivo inaspettato anche perché, di fatto, non annunciato dal Comune. La ‘SeaDream I’ è nave relativamente piccola con i suoi circa 100 passeggeri, ma rappresenta una fetta di lusso nel mondo delle crociere oltre alla ripartenza del turismo dal mare dopo un lungo periodo di assenza. Nelle prossime settimane è in programma un altro arrivo in rada e, molto probabilmente, sarà anche l’ultimo della stagione.

Intanto l’amministrazione sta lavorando per una vera ripartenza del flusso crocieristico in città; oltre alla partecipazione alla fiera di Miami, il Comune ha ultimato l’accordo con la società genovese ‘Hugo Trumpy’ per l’organizzazione degli sbarchi dal 2023 in poi.