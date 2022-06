Ospedaletti: la 'Tayrona Capital' interessata al terrapieno di via Cavalieri, al Piccadilly e al park 'Comparto 1'

Oltre alla manifestazione di interesse presentata dalla società Tayrona Capital Financial Group per l'acquisto della struttura Byblos, la stessa società internazionale con sede in Canada, ha manifestato interesse per l'eventuale acquisizione del terrapieno a monte di via Cavalieri di Malta (attualmente adibito a parcheggio e campetto da calcio), per l'immobile Piccadilly e anche per il parking del Comparto-1.

Il Comune le sta valutando sempre nell'ottica di valorizzare e sviluppare il patrimonio comunale e la sua redditività. In precedenza, anche la società B&F Development Real Estate del Principato di Monaco aveva manifestato il suo interesse sempre per il Byblos.

“Non può che farci piacere l'interesse degli investitori nei confronti del Comune di Ospedaletti. Ciò sta a dimostrare – dice Daniele Cimiotti - che il deciso indirizzo politico di rilancio e sviluppo attuato da subito da questa Amministrazione sta dando i suoi frutti e ci fa guardare con ottimismo al futuro della nostra cittadina”.