Ventimiglia: approvato l'indirizzo di progettazione del futuro Palasalute, costerà 4,5 milioni

E’ stato approvato dall’Asl 1 Imperiese il documento di indirizzo alla progettazione del futuro Palasalute di Ventimiglia.

Sarà costruito con un intervento di ristrutturazione dell’ex capannone ferroviario all’interno dell’area ferroviaria di Ventimiglia e vedrà quindi la realizzazione della ‘Casa di Comunità’ per un importo di 4,5 milioni di euro.

Dei 4,5 milioni, 2,7 serviranno per i lavori veri e propri mentre 135mila per oneri di sicurezza, 270mila per arredi e attrezzature, 35mila per imprevisti, 60mila per rilievi, 150mila per allacciamento ai pubblici servizi, 544mila per consulenze, 10mila spese di pubblicità legale, 54mila per collaudi e 541mila per Iva.