Ventimiglia: dimissioni in massa dalla Protezione Civile, Bertolucci rimette le deleghe e Scullino attacca la referente

“Innanzitutto ringrazio l’assessore incaricato Simone Bertolucci, che ha dichiarato la sua disponibilità a mettere a mia disposizione la sua delega alla Protezione Civile, un atto di estrema serietà e correttezza politica e personale. Come sindaco e responsabile della protezione civile avevo lasciato tutto nelle sue mani e sono certo che abbia fatto il massimo possibile. Massima fiducia da parte mia nei confronti del mio vice Sindaco e assessore con tante, molte, altre deleghe”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, sulla querelle nata nei giorni scorsi e che ha visto le dimissioni di oltre 30 volontari della Protezione Civile. “Le paventate dimissioni – prosegue - sono un’arma già utilizzata in passato e in questo frangente parrebbe che nel preannunciato numero di dimissionari ci siano volontari trasferiti per lavoro o che non frequentavano o non avevano gli interventi minimi previsti dal Regolamento comunale per rimanere nella squadra per cui, a contrario, se la squadra di Ventimiglia è operativa grazie a volontari che non avrebbero diritto o non hanno i titoli o sono residenti fuori provincia o, addirittura, regione allora appare chiaro perché siano sempre pochi quelli che effettuano gli interventi. I pochi che operano hanno sempre fatto un ottimo lavoro e li ringrazio di cuore ma adesso non possiamo più procedere con l’organizzazione attuale, prenderò le decisioni necessarie per ripartire con ordine e secondo i regolamenti della protezione civile comunale, provinciale e regionale, azzerando anche delle cariche, se necessario”.

Il Sindaco si scaglia poi duramente contro la responsabile della Protezione Civile ventimigliese, Sabrina Camarda: “Ad oggi non ho visto nessuna delle tante preannunciate dimissioni dei volontari ai quali chiedo di riflettere e valutare i fatti reali e non le infondate notizie messe in giro ad arte dall’attuale Referente Sig.ra Sabrina Camarda. In ogni caso è ovvio che se mi arrivano delle dimissioni le accetterò. Soprattutto aspetto le dimissioni della Sig.ra Sabrina Camarda che se, non mi arriveranno entro 24 ore, la revocherò comunque dal suo incarico di Referente dei volontari. Persona certamente propensa a lamentarsi senza fondati motivi, non solo a livello comunale ma anche provinciale, che non ha compreso ancora il suo ruolo di semplice referente dei volontari e non di ‘comandante e padrona’ della protezione civile ‘Veziano’ di Ventimiglia, persona incapace a recepire le disposizioni che gli vengono date e litigiosa. Senza i continui dissapori che la Sig.ra Sabrina Camarda ha seminato e se avesse rispettato le indicazioni ricevute dal Comandante Marenco, tutto questo non sarebbe successo, invece si è creata un’incompatibilità ambientale ormai insostenibile. Ho chiesto chiarimenti anche al Comandante Marenco e mi sono arrivati, risposte esaurienti”.

“Naturalmente capisco i consiglieri di opposizione che tentano di approfittare di questo momentaneo dissapore creato dalla Sig.ra Camarda – termina Scullino - che ha avuto l’onesta di dichiarare pubblicamente di essere una sostenitrice del capo degli oppositori, Enrico Ioculano, quindi si comprende anche lo scontro politico, ma posso assicurare che il sottoscritto non ha mai fatto dichiarazioni non veritiere, invito i detrattori ad andare a rileggere o sentire quello che ho dichiarato in consiglio comunale”.