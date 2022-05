Ventimiglia: caso Protezione Civile, i volontari si schierano a difesa di Sabina Camarda, "In 3 anni il Sindaco non c'è mai stato vicino"

"Vogliamo esprimere pubblicamente solidarietà e vicinanza alla nostra referente Sabina Camarda, che in questi anni di volontariato ci è sempre stata vicina; cosa che non ha fatto il Sindaco in questi tre anni".

Così un gruppo di volontari della Protezione Civile 'L.Veziano' di Ventimiglia, rispedisce al 'mittente' le accuse mosse dal sindaco Gaetano Scullino contro la referente Sabina Camarda (LINK), in merito alla vicenda delle paventate dimissioni di massa di 30 volontari. Il primo cittadino, stamattina aveva usato durissime parole per commentare l'operato della rappresentante della protezione civile annunciando anche un possibile azzeramento delle cariche.

I volontari non ci stanno e hanno accusato il sindaco di: "...non aver mai preso parte alle nostre riunioni, nonostante sia stato invitato in più occasioni. Se solo avesse voluto, ci sarebbero stati i margini per un dialogo proficuo e costante. Peccato che si sia confrontato solamente con il dirigente e mai con noi volontari. Ascoltandoci, la versione dei fatti risulterebbe diversa".