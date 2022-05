Temperature record in provincia: da 10 anni non era così, alle 11 molte località sopra i 30 gradi

E’ il 27 maggio ma sembra che la giornata odierna sia una a cavallo tra luglio e agosto. Le temperature, già da ieri sembrano decisamente più da estate piena che da primavera inoltrata e le spiagge della nostra provincia sono state prese letteralmente d’assalto.

Da oltre 10 anni non si registrava un caldo simile a ridosso dell’ultimo fine settimana di maggio e, alle 11 di oggi, alcune temperature massime hanno addirittura superato i 30 gradi. L’aria calda del pomeriggio di ieri e le minime di questa notte avevano fatto presagire a una giornata torrida: Imperia questa notte ha visto la minima più alta della provincia con 27,1 gradi, davanti a Cipressa con 26,8, Sanremo con 25, Ventimiglia 24,6, Diano Marina 24,1, Seborga 23,5, Castelvittorio 21,5, Ranzo 21,3, Pornassio 20,3 e Bajardo 20,1. Sotto i 20 gradi le altre località con le punte minime, partendo dal basso, di Poggio Fearza a 1.800 metri con 12,5, seguita da Verdeggia con 13, Pigna 13,1 e Nava 13,2.

Ma attenzione, perché le temperature registrate intorno alle 11 (e quindi probabilmente non le massime della giornata, si aggirano quasi ovunque intorno ai 30 gradi. La punta massima a Dolcedo con 32,3, seguita da Diano Marina e Dolceacqua 32, Rocchetta Nervina 31,4, Cipressa 31,2, Ventimiglia 31, Pontedassio 30,76, Imperia 30,2, Borgomaro e Sanremo 29,9, Castelvittorio 29,5, Seborga 29,4, Airole 28,7, Pieve di Teco 27,9, Pornassio 27, Bajardo 26,7. Più ‘fresche’ sono: Verdeggia con 17,9, Poggio Fearza 19,5, Gouta 23, Nava 23,1.

Fatta salva l’assenza certa di precipitazioni, per domani è previsto un lieve calo delle temperature minime mentre domenica caleranno anche le massime, anche di 4 o 5 gradi. La colonnina di mercurio tornerà a salire nel prossimo fine settimana mentre, per i prossimi giorni, nessuna pioggia è all’orizzonte con ovvi problemi per quanto riguarda la situazione idrica, alle prese con un momento siccitoso ormai da mesi.