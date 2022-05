Ventimiglia: alla Biblioteca Civica Aprosiana la presentazione del libro “Non tutti gli alberi” di Gianmarco Parodi

Domani alle 16 presso la Biblioteca Civica Aprosiana in via Garibaldi, nel centro storico di Ventimiglia, è in programma la presentazione del nuovo romanzo di Gianmarco Parodi “Non tutti gli alberi” (Piemme, 2022).

A dialogare con l’autore sarà Marco Muraro, uno dei membri più attivi della giuria del premio letterario “Città di Ventimiglia” che nel 2011 vide trionfare proprio Gianmarco Parodi con il romanzo Oblio. L’incontro con il giovane autore ponentino, impegnato in questi giorni nella presentazione del suo ultimo lavoro presso il Salone Internazionale del Libro di Torino, sarà introdotto da Daniela Gandolfi (IISL, Conservatore del MAR di Ventimiglia).

“Un obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale – afferma il Sindaco Gaetano Scullino - consiste nella conservazione, valorizzazione e trasmissione del grande patrimonio storico, artistico e culturale cittadino anche attraverso proposte tese al rilancio della cultura, intesa in senso lato come patrimonio, storia dei luoghi e delle persone, scoperta/riscoperta delle orme lasciate da abitanti e viandanti, creatività antica e contemporanea, tradizione. L’investimento nella cultura, nell’arte e nella storia favorisce la crescita sociale, stimola la partecipazione reale degli abitanti, la creatività, la coesione e la relazione e rinsalda il senso di appartenenza ed i legami interni alla collettività; la valorizzazione del patrimonio e la promozione del turismo d’arte, attraverso il coinvolgimento dell'intera rete storica, culturale ed artistica locale, attiva un potente volano sociale ed economico. La Biblioteca Aprosiana, con il suo inestimabile patrimonio librario, è il cuore della cultura letteraria della Città ed è giusto che riapra le sue porte alla cittadinanza ed ai visitatori, siano essi turisti o studiosi”.

“Rivalorizzare il Fondo Antico, utilizzando l’esperienza dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri che ha messo a disposizione due bibliotecari esperti nella conservazione e catalogazione, il Dott. Marco Vincenzi ed il Dott. Giovanni Russo - prosegue l’Assessore alla Cultura Simone Bertolucci – significa catalogare correttamente il patrimonio librario in essa racchiuso, che conta più di 8.000 volumi antichi, rendendo possibile la loro digitalizzazione e, pertanto, la consultazione, inserire la Biblioteca in circuiti di studio internazionali ed aprirla a visite scolastiche e ad eventi culturali, significa in ultima analisi restituirla all’uso per cui è stata creata”

A seguire giorni ed orari di apertura al pubblico: giovedì: 10-18; venerdì: 14-18; sabato: 9-13



Il Romanzo

Inizia con il decimo compleanno di Alice e suo padre ha una sorpresa per lei. Non un regalo da negozio, nulla di costoso o appariscente. Si tratta di uno zaino, logoro e malandato, con un odore tanto simile a quello del suo primo proprietario, inconfondibile per Alice, armadio chiuso e pepe. Per lei quello non è solo un regalo: è una promessa, l'inizio di un'avventura indimenticabile. Infatti, proprio quel giorno suo padre le farà vivere una delle giornate più importanti della sua vita. Da quando era piccolissima tra loro c'è un legame speciale, esclusivo ed escludente anche per sua madre, sempre così rigida e infelice, sempre piena di regole e rinfacci. Forse proprio per questo la partenza improvvisa di lui, diretto in Francia per fare il taglialegna, è una ferita difficile da rimarginare. Le giornate sembrano diventare tutte uguali e l'unico divertimento per lei è un piccolo pezzo di terra nascosto dietro casa, che chiama "ortogiardino", affidatole da papà prima di partire. Un giorno però Alice riceve la più terribile delle notizie. Una notizia che non può e non vuole accettare. È da questo momento che inizia per lei la prima vera avventura. Una fuga da casa sulle tracce di suo padre, dove quello che troverà sarà molto di più di ciò che avrebbe potuto immaginare. Una storia dolcissima e drammatica, che parla di un legame inscindibile che va oltre lo spazio e le stagioni. Una storia di formazione in cui il viaggio reale si moltiplica, diventando una magica iniziazione e una profonda presa di coscienza di una verità più grande. Un passaggio indimenticabile tra il mondo degli uomini e quello degli alberi, che, come dice il padre di Alice, non sono mai solo questo.



L’autore

Gianmarco Parodi, nato a Sanremo, viene da studi agrari. Ha scritto alcuni romanzi di genere fantastico. Ogni sua narrazione è radicata nella terra da cui proviene, l'estremo ponente ligure. Partendo da Triora, borgo arroccato famoso per un grande processo d'inquisizione, passando per la sua città natale, fino al tormentato confine con la Francia. Insegna tecniche della narrazione per Scuola Holden, dove si è diplomato, e per altre realtà. Conduce trekking letterari, passeggiate narrative e laboratori di scrittura online. Ha vinto alcuni premi nazionali di poesia e ha fondato il collettivo poetico Vivaio del Verso. Nel 2011 il suo romanzo Oblio è stato il vincitore della 3° edizione Premio Letterario “Città di Ventimiglia”. Con Non tutti gli alberi, nel 2021, è arrivato finalista al Premio Italo Calvino.