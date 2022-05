Futuro dell’ospedale ‘Saint Charles’ di Bordighera, Toti: “Volontà e dovere di arrivare all’accordo con la ditta che si è aggiudicata il bando”

“Due anni di pandemia hanno complicato la situazione, ma la nostra volontà e dovere è di arrivare a un accordo con la ditta che si è aggiudicata il bando”. Con queste parole il presidente di Regione Liguria e assessore regionale alla Sanità Giovanni Toti ha risposto oggi all’assemblea dei sindaci di Asl1 che chiedeva chiarimenti in merito al futuro dell’ospedale ‘Saint Charles’ di Bordighera. “Stiamo negoziando e contiamo di arrivare a una soluzione - ha aggiunto Toti - se tutto andrà a buon fine l’ospedale migliorerà la sua offerta sanitaria. Siamo ottimisti per il futuro della sanità in Asl1 con il futuro ospedale unico e con una adeguata campagna di assunzioni”.

I sindaci hanno chiesto a Toti chiarimenti anche al ritorno del punto nascite di Sanremo. “Rimane la mia posizione e la voglia di ricostituirlo, ma resta il fatto che averne due con Imperia sarà difficile visto che ci sono circa mille nascite all’anno” ha risposto il presidente.

Sul punto nascite è intervenuto anche il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri che ha chiesto rassicurazioni: “Sono molto fermo su questo punto, è stato tracciato un piano e mi auguro che in primavera possa tornare”.

Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha sottolineato il ruolo cruciale dell'ospedale di Bordighera per il comprensorio: “È fondamentale che si arrivi a una soluzione, c'è anche il Palasalute per andare incontro alle esigenze del pubblico e ci auguriamo che questo tassello venga sistemato al più presto”.

Centrale anche l'emergenza medici di famiglia portata all'attenzione di Toti dal presidente dell'ordine dei medici della provincia di Imperia Francesco Alberti che non ha fatto giri di parole: “In provincia la situazione è particolarmente critica”.

