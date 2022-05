Ventimiglia: grande successo per la nuova iniziativa ‘Passeggiate tra Storia e Natura’ (foto)

Domenica scorsa la prima Passeggiata tra storia e natura ha riscosso un grande successo, sia per il numero di partecipanti sia per l'apprezzamento espresso.



"Il folto gruppo - spiegano gli organizzatori - ha raggiunto Breil con il Treno delle Meraviglie e dopo aver scoperto il centro storico dell'antica Breglio ha iniziato la sua passeggiata sul percorso naturalistico che lo ha condotto alla torre Cruella, simbolo del paese e da cui si sono potute ammirare le anse formate dal fiume Roia e le cime che le sovrastano. Sotto la dotta e simpatica guida di Danila Allaria e Ivano Ferrando, tra spiegazioni sulla flora endemica e curiosità folcloristiche, si è raggiunto il Mulin de la Cuppera, dove un gruppo di bregliaschi ha costituito una piccola, ma ricca, esposizione etnografica. Prima di rientrare a Ventimiglia si è fatta tappa all'Hecomusée dedicato ai trasporti pubblici in cui sono esposti rari esemplari di locomotive e automezzi utilizzati nello scorso secolo e dove è stato ricostruito un dettagliato plastico dedicato al tratto più spettacolare della ferrovia della val Roia.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 12 giugno, alle ore 9.00, con la camminata impegnativa Da Fontan alla scoperta dei tre spettacolari fenomeni naturali nel Vallon de Groa

Con queste iniziative il Museo Rossi intende ampliare la propria offerta anche agli aspetti naturalistici e ambientali del territorio intemelio, fornendo una nuova chiave di conoscenza e condivisione ai partecipanti.

Nel corso del prossimo autunno verranno organizzate altre escursioni sia nel territorio di Ventimiglia, sia al di fuori di esso".

Per partecipare alle escursioni è necessaria la prenotazione.





INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41

18039 Ventimiglia

0184/351181/ museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it