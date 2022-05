Serie di interventi nella notte per i Vigili del Fuoco: incendio d'auto, sfiammata a un palo della luce e perdita d'acqua

Serie di interventi, nel corso della notte, per i Vigili del Fuoco della nostra provincia. Il primo poco dopo le 21 di ieri sera, in corso Genova a Ventimiglia. Un’auto ha infatti preso fuoco a pochi passi dal benzinaio. La proprietaria ha chiesto aiuto e, dopo l’intervento di alcuni presenti con alcuni secchi d’acqua, i pompieri del distaccamento frontaliero hanno terminato il lavoro mettendo in sicurezza l’auto.

Alle 22, invece, l’intervento dei Vigili del Fuoco in strada Capinera a Sanremo, dove ha sfiammato un palo della corrente elettrica. Dopo la messa in sicurezza sono stati fatti intervenire i reperibili di Amaie. Infine, poco dopo mezzanotte e mezza i pompieri del comando provinciale di Imperia hanno operato in via Colombera per una perdita d’acqua, sulla quale sono poi intervenuti gli operai di Rivieracqua.