Sanremo: lutto nel mondo dell'imprenditoria, è mancato Ingegner Alessandro Brolis

È mancato oggi all’età di 75 anni dopo un lunga malattia e circondato dall’affetto dei suoi cari l’Ingegner Alessandro Brolis, padre di Daria Brolis molto conosciuta in città per essere una socia del Victory Morgana Bay. Professionista e uomo stimato, specializzato in progettazione e realizzazione di grandi opere in tutto il mondo. Impegnato come capo progetto per aziende come Impregilo e Salini ha concluso la sua carriera professionale come consulente per la Banca Mondiale. Padre e nonno esemplare.

Lascia oltre a Daria, la moglie Costanza e i figli Sofia e Pier Paolo. I funerali si svolgeranno domani, martedì 24 maggio, alle ore 15.30 presso la Chiesa di Nostra Signora della Mercede a San Martino.

"Un ringraziamento speciale alla Lilt - dicono i famigliari - a cui, per chi avesse piacere, si consiglia una donazione al posto dei fiori. Parenti, amici e dipendenti del locale si stringono attorno al loro dolore".