Coronavirus: numeri in calo anche oggi in regione e provincia, tasso di positività all'11,07%

Sono 186 i nuovi casi di positività al covid rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 1.679 tamponi, tra molecolari, con il tasso di positività pari all’11,07%.

In provincia di Imperia risultano 15 nuovi positivi, 30 a Savona, 96 a Genova e 45 a La Spezia. Numeri decisamente più bassi rispetto a ieri, anche in base alla riduzione classica dei tamponi della domenica.

Stabile il numero dei ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo: sono 30, con le terapie intensive sempre vuote. Sono invece 188, in totale in Liguria i ricoverati per Covid, dei quali 6 in terapia intensiva.

Non si registrano morti. In isolamento domiciliare oggi sono 8.838 in tutta la regione, 15 in meno di ieri.

Sotto il bollettino con i dati delle ultime 24 ore.