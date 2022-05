Sono 473 i nuovi casi di positività al covid rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 906 tamponi molecolari e 2.763 antigenici. In provincia di Imperia risultano 71 nuovi positivi, 89 a Savona, 211 a Genova e 101 a La Spezia.

Stabile il numero dei ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo: sono 30, uno un più rispetto a ieri. Non risultano pazienti in terapia intensiva.

In allegato il bollettino con i dati delle ultime 24 ore.