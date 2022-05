Scippo in pieno giorno a Sanremo: 80enne finisce in ospedale dopo l'aggressione in via Martiri

Una donna di 80 anni è stata scippata questo pomeriggio in via Martiri della Libertà. La donna è dovuta ricorrere alle cure dell'ospedale per via delle ferite riportate nell'aggressione da parte dei ladri.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa oltre alle forze dell'ordine che ora stanno indagando sull'accaduto.