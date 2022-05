Sanremo: Municipio chiuso nel giorno del matrimonio, interviene il sindaco Biancheri “Inconcepibile che la ditta non si sia presentata”

“Mi scuso con la coppia di sposi che oggi ha subito questo disagio in una giornata per loro così importante, sono molto dispiaciuto”.

Con queste parole il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri si rivolge alle coppie che questa mattina si sono ritrovate davanti alla serranda del Comune chiusa proprio nel giorno del loro matrimonio. Una vicenda che sta facendo discutere non poco in città.

Il Comune ha subito messo in chiaro le responsabilità: la ditta incaricata non si è presentata a quello che, tra l'altro, era il suo primo incarico dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

“Mi hanno relazionato sull'accaduto e mi è stato spiegato che la ditta che ha vinto l'appalto era al suo primo servizio e non si è presentata, e questo è inconcepibile - ha aggiunto il sindaco Biancheri - lunedì faremo le dovute verifiche e ci muoveremo di conseguenza, perché oltre al disagio arrecato agli sposi c'è il disservizio al Comune e il danno d'immagine per l'accaduto”.