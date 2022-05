Sanremo: auto rimane incastrata in via Bonmoschetto, intervento di Polizia Locale e Vigili del Fuoco

Disagi questo pomeriggio in via Bonmoschetto a Sanremo dove un'auto è rimasta incastrata, bloccando il traffico per poco più di un'ora. Sembra che alla base dell'accaduto vi sia un errore del navigatore satellitare che avrebbe tratto in inganno un guidatore straniero che stava trasportando un rimorchio.



La stretta carreggiata dopo alcuni metri ha impedito al veicolo di proseguire oltre ed è stato necessario richiedere l'intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco. Alcune persone sul posto hanno spiegato che questo tipo di problemi capita spesso in quanto i navigatori indicano la via come più breve per chi vuole raggiungere l'autostrada.