‘Zaccari’ di Camporosso: dopo il pressing alle istituzioni ora Ioculano da il via alla raccolta firme

“È passato ormai un anno da quando è stato approvato dal Consiglio regionale il mio ordine del giorno sul finanziamento del Campo Zaccari per le manutenzioni di cui c'è estremo bisogno: nonostante questo sia stato approvato all’unanimità, ad oggi non è stato fatto ancora niente”.

Interviene così Enrico Ioculano, consigliere regionale del PD che sul tema dei lavori necessari per lo Zaccari ha presentato vari ordini del giorno. “I lavori di manutenzione dello Zaccari – prosegue - non sono una proposta di destra o sinistra, ma una necessità per garantire il pieno funzionamento della struttura, della quale usufruiscono centinaia di ragazzi e decine di associazioni, scuole e società sportive. Abbiamo perciò deciso di lanciare una petizione, in cui chiediamo a Regione Liguria di agire e di sbloccare i finanziamenti per i lavori necessari per garantire ai nostri ragazzi di potersi allenare nella struttura sportiva. Chiediamo a tutti quelli che hanno a cuore il futuro dello Zaccari e del diritto allo sport di firmare e far firmare la petizione, per dimostrare alla Giunta regionale quanto è sentito questo tema dalla società civile dell’estremo ponente”.

Sarà possibile sottoscrivere la petizione nei gazebo che verranno organizzati sabato mattina a Ventimiglia (in via Repubblica) e Bordighera (davanti al Palazzo del Parco) o al seguente link.