A Diano Marina soccorsa una tartaruga marina: la 'Caretta caretta' è in cura all’acquario di Genova

Venerdì scorso è stata soccorsa a Diano Marina e ricoverata all’Acquario di Genova una tartaruga ‘Caretta caretta’ di 45 kg di peso.

Individuata in difficoltà, in balia delle onde, nei pressi di Molo Landini, è stata soccorsa dal bagnino e sono state contattate le autorità competenti e i biologi dell’associazione Delfini del Ponente che sono subito intervenuti. L’animale è stato poi trasferito in serata all’Acquario di Genova grazie all’intervento dei Carabinieri forestali.

Lo staff medico-scientifico dell’Acquario di Genova ha accolto la tartaruga e ha subito somministrato fluidi per la reidratazione. Sta svolgendo tutti i controlli ed esami per poter diagnosticare le cause della notevole debilitazione dell’animale. La presenza di molti cirripedi, detti anche denti di cane, sul carapace e sul becco fa presumere che avesse da tempo ridotte capacità di nuotare ed immergersi.

La ‘Caretta caretta’ resterà ricoverata in prognosi riservata presso l’area curatoriale dell’Acquario dove verrà seguita e curata dallo staff di biologi e veterinari.