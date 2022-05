Vallecrosia: rissa in piazza Falcone e Borsellino, Perri "Chiediamo da tempo maggiore sicurezza!" (Video)

Rissa in piazza Falcone e Borsellino a Vallecrosia e il Consigliere di opposizione Fabio Perri punta il dito sulla scarsa sicurezza nella zona.

I fatti sono avvenuti oggi pomeriggio e hanno visto protagonisti due giovani, poi fuggiti. Le immagini sono state riprese da un palazzo vicino.

“Abbiamo più volte chiesto di intervenire ed abbiamo fatto delle interpellanze – ha detto Fabio Perri – per garantire maggiore sicurezza nella zona dove, tra l’altro, si trova la sede del Consiglio comunale, l’anagrafe e i servizi sociali. Ci hanno detto dall’Amministrazione che ci sono le telecamere ma, quando i Vigili non sono in servizio, non vengono visionate dai Carabinieri. Chiediamo che si faccia qualcosa e al più presto”.