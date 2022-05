Sanremo: a breve sparirà la 'chicane' di via Armea, stanziati 200mila euro per renderla meno pericolosa

I sanremesi la conosco bene e, sicuramente, non appena sapranno della sua sistemazione tireranno un sospiro di sollievo. Stiamo parlando della ‘chicane’ di via Armea, a ridosso del Cimitero e della zona industriale.

In molti si sono sempre chiesti il motivo per cui fosse stata creata una curva così stretta, in un punto dove passano soprattutto camion e tir di grosse dimensioni e dove la visibilità è sempre stata ridotta, con il rischio di gravi incidenti.

Finalmente il Comune ha stanziato 200mila euro grazie allo smistamento dei capitoli di entrata, che devono essere utilizzati in modo specifico. Nel caso della curva di Valle Armea i soldi arrivano dalla monetizzazione standard delle aree artigianali e commerciali. Oltre all’investimento per sistemare la curva (che sarà ovviamente ‘addolcita’ o addirittura eliminata) è previsto anche quello relativo alla frana nella stessa zona.

Due interventi importanti per la zona industriale e commerciale di Sanremo, dove ogni giorno tantissimi residenti e non solo si muovono sia per lavoro che per andare a trovare i propri cari nell’area cimiteriale che, tra l’altro, avrebbe anche bisogno di un altro intervento di restyling.