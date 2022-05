Taggia: sono 28 i positivi al Covid-19 ospitati al 'Marzocchini', anche per loro accoglienza perfetta (Foto e Video)

Situazione tranquilla anche al campo sportivo ‘Marzocchini’, dove sono stati portati i 28 positivi al Covid-19 della zona rossa tra Arma e Taggia. Dovevano essere 100 ma, visto che molti si sono negativizzati nelle ultime ore, anche il lavoro dei responsabili di Asl 1 Imperiese e della Protezione Civile è stato meno gravoso del previsto.





Praticamente tutti i positivi sono asintomatici. C’è solo una persona anziana che non sta molto bene ma non ha la febbre. Per lui è stata allestita una brandina in modo da poter riposare senza problemi. Gli altri passano il tempo come possono: alcuni giocano a carte, altri sfruttano il cellulare per rimanere in contatto con amici e parenti mentre i bambini sfruttano il campo vero e proprio per tirare quattro calci al pallone.

I responsabili di Asl 1 ora attendono i pasti caldi che verranno somministrati ma confermano che non ci sono criticità e anche i positivi ci hanno sottolineato come la macchina organizzativa sia stata praticamente perfetta. Per loro, adesso, solo l’attesa della fine di questa giornata.