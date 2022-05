Bomba Day: oltre 200 pasti serviti agli evacuati dalla protezione civile e dal sindaco Giuffra

Oltre 250 pasti quelli serviti a Riva Ligure durante il pranzo per gli evacuati coinvolti dalle operazioni di disinnesco della bomba nel torrente Argentina. I pasti sono stati cucinati da della Protezione Civile locale e dagli Alpini del gruppo Riva Santo Stefano.



I volontari hanno servito negli spazi allestiti nei giardini Don Luigi Aichino. Anche il sindaco Giorgio Giuffra ha portato i piatti ai suoi cittadini sfollati dalle abitazioni per permettere agli artificieri di poter operare garantendo la maggiore sicurezza possibile per la popolazione.



"Presto, si potrà procedere con la fase più delicata dell'operazione, ossia il despolettamento. Nel mentre, nell’area hospitality, dove sono radunate molte delle persone evacuate dalla zona rossa, stiamo servendo il pranzo, grazie soprattutto all’operosità di un esercito di volontari. - ci ha raccontato il sindaco - Nelle prossime ore, continueremo ad aggiornarvi sull’esito delle attività".