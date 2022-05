Sanremo: strada pericolosa in via Margotti... qualcosa di muove, il Comune risponde con dei cartelli

A Sanremo , esattamente 24 ore dopo la denuncia dei problemi di via Margotti , si sono visti i primi interventi sulla strada. In poche ore, sono stati portati via i detriti abbandonati e agli estremi della strada sono stati posizionati due cartelli, con il limite a 30 km/h e la segnalazione di avvallamenti e dossi.

"E' già un passo avanti - commentano dalla via - prima non c'erano nemmeno quelli (riferendosi ai cartelli ndr) anche se non risolvono il problema". Il problema in effetti rimane: le radici degli alberi che hanno sollevato l'asfalto creando in più punti delle piccole dune. Ormai le persone in auto e scooter si sono abituate a scansare questi dossi 'naturali' ma invadendo completamente l'altra corsia di marcia.

"La situazione è così da anni ormai - commentano altre persone - e sembra che non ci sia proprio la volontà di intervenire per le famiglie che abitano in via Margotti. Qui vivono tantissime famiglie e la presenza delle scuole rende questa una strada ad alta percorrenza anche da parte di chi non vive direttamente qui ma nel quartiere. Eppure le condizioni di sicurezza lasciano molto a desiderare e non c'è nemmeno una prospettiva futura di intervento".