Minaccia di rispedirla in patria e tenta di farla licenziare per 'paura' che acquistasse libertà: 35enne a processo per i continui maltrattamenti alla moglie

Inizierà mercoledì in Tribunale a Imperia, davanti al giudice monocratico Eleonora Billeri, il processo a carico S.S., 35 anni, accusato di maltrattamenti ai danni della moglie. Secondo le indagini compiute dal pm Paola Marrali, il giovane avrebbe colpito ripetutamente la donna al volto e al corpo con schiaffi e in una circostanza le avrebbe anche procurato una ferita alla bocca.

Alla reazione della vittima l’avrebbe anche afferrata per il collo minacciandola di morte e di farla rientrare nel paese d’origine dove, però versava in condizioni di grande povertà. Insulti, offese e minacce che si sarebbero state perpetrate dall’aprile al novembre del 2019. I fatti contestati avvenuti a Sanremo. La donna è tutelata dall’avvocato Ersilia Ferrante.

L’imputato, difeso dal legale Mario Taddei, avrebbe “improntato la convivenza coniugali a criteri di sopraffazione e vessazione” e inoltre, le avrebbe rinfacciato “di non contribuire alle spese domestiche e acquistando per lei solo il necessario per sfamarla”.

La donna quindi è riuscita a trovare un lavoro ma il marito l’avrebbe ostacolata e anche “tentato di farla licenziare per timore che acquistasse autonomia” . A sostegno dell’accusa tra le fonti di prova i referti medici e la documentazione fotografica rilasciata in seguito alle cure che si sono rese necessarie a causa delle violenze e anche la stessa denuncia della donna e tutte le dichiarazioni rilasciate alle forze dell’ordine dalle persone informate sui fatti.