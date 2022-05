Anche a Sanremo arriva un sostenitore di Putin con la 'Z' simbolo dell'invasione, eccola sotto Palazzo Roverizio (Foto)

Anche Sanremo non si fa mancare la sua ‘Z’, uno dei simboli dell’aggressione russa all’Ucraina. E’ stato disegnato con la classica bomboletta spray all’interno del passaggio pedonale di Palazzo Roverizio, tra via Escoffier e via Palazzo.

Il simbolo, che le forze militari russe hanno disegnato sui carri armati e sui mezzi che hanno invaso l’Ucraina, è stato apposto anche in altre zone della nostra provincia e, nelle ultime ore è stato notato da diversi passanti anche sul muro del passaggio pedonale, nel pieno centro della città, a pochi passi da via Matteotti.

Una ‘Z’ che risalta oggi per via della guerra in Ucraina, ma che si confonde tra molti altri ‘graffiti’ che vengono disegnati in un tunnel, spesso preda del degrado e della sporcizia. Nonostante il Comune, infatti, tenti di tenerlo pulito, è quasi normale trovarlo lurido e con odore di urina ed escrementi.

Si tratta, tra l’altro, di un passaggio importante per i pedoni che si spostano tra via Palazzo e via Matteotti e viceversa, oltre a fungere da ingresso di uno storico palazzo matuziano. Ora ci si augura che la scritta venga rimossa e che, approfittando del lavoro da eseguire, si provveda ad un restyling con tanto di pulizia del passaggio pedonale.