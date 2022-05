Sanremo: per 'Villa Ormond in fiore' domani giornata dedicata alle scuole con Laboratori didattici

Terminata con successo la tre giorni dedicata al convegno sull’innovazione sostenibile in floricoltura e agli show del fiore, si riparte con entusiasmo con altre attività nel parco di Villa Ormond a Sanremo.



Venerdì 13 sarà la giornata dedicata alle scuole. Si tratta di laboratori didattici (su prenotazione e a titolo gratuito) che avranno inizio alle ore 9.00. Purtroppo (o per fortuna) le prenotazioni sono andate sold out fin dai primissimi giorni e 'solo' 500 ragazzi provenienti dalla Liguria di ponente ne potranno beneficiare. Gli animatori scientifici del Festival della Scienza e del CREA spiegheranno quelle che sono le relazioni tra scienza, fiori e piante. Gli studenti saranno coinvolti in vere e proprie ibridazioni di piante ornamentali, nel contesto di un territorio storicamente votato alla floricoltura per la realizzazione di nuove varietà. Potranno inoltre realizzare un substrato agarizzato per la semina e la propagazione in vitro delle piante.

Per tutti coloro fossero interessati, ci sarà invece la possibilità di essere coinvolti nella realizzazione delle opere partecipate 'Un caleidoscopio di colori' a cura di Monica Lerda con la collaborazione di Accademia di Belle Arti di Sanremo e 'Scultura in sospensione' a cura di Marta Laveneziana.

Laboratori didattici per un pubblico generico verranno organizzati anche nel weekend, sempre a titolo gratuito. Cosi come verrà data la possibilità di collaborare alle opere partecipate nella fase conclusiva della loro realizzazione.