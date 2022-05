‘Albintimilium mai vista’, inaugurazione del nuovo tunnel e guida multimediale alla scoperta dell'area archeologica

E’ stato presentato questa mattina, all'Area archeologica di Nervia, importante sito culturale dell'estremo ponente, dove sorge l' antica città romana di Albintimilium, grazie al supporto della Fondazione Sanpaolo e in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, l'avveniristico ‘Tunnel multimediale’, nello spazio sottostante l’Aurelia per valorizzare l’area dell’antica e misteriosa necropoli, la nuova guida e la realizzazione di una guida multimediale informativa con contenuti aggiornati e funzionali alla visita libera al sito archeologico.





Un balzo nel passato, al fine di comprenderlo al meglio, attraverso la tecnologia del futuro. Un incontro fra i tempi che esalta il tempo che è stato. Quello della nostra storia, solida radice del patrimonio culturale italiano e mondiale. Dopo la demolizione dei due edifici fatiscenti che insistevano sul piazzale attiguo al teatro romano, è stato dato luogo alla progettazione di uno spazio verde, funzionale all’accoglienza e alla fruizione dell’area, con la realizzazione di bar e altri servizi. Sono stati ultimati i lavori per l’illuminazione dell’area archeologica e la progettazione definitiva ed esecutiva della nuova tettoia a copertura dell’area delle Terme.

Sabato prossimo alle 17 sarà inaugurato il nuovo tunnel multimediale che rievoca la vita di una donna di Albintimilium e verrà presentata la nuova guida multimediale per scoprire la città romana con un'audioguida multilingue, ricostruzioni 3D, testi e immagini di approfondimento. Gli interventi sono realizzati grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e al cofinanziamento del Comune di Ventimiglia.

Alessandra Guerrini, Direttore regionale Musei Liguria (Ministero della Cultura), Gaetano Scullino, Sindaco di Ventimiglia, Valentina Fiore, Direttore dell'Area archeologica di Nervia (Ministero della Cultura) e Simone Bertolucci, Assessore alla cultura del Comune di Ventimiglia inaugureranno il nuovo tunnel multimediale e la nuova guida multimediale con contenuti e approfondimenti per conoscere il sito che conserva i resti dell'antica città romana di Albintimilium, tra cui il teatro romano e le terme.

In contemporanea con ¡l riallestimento multimediale del tunnel che conduce dall'area della Necropoli al Teatro, è stata realizzata la guida multimediale ‘Area archeologica di Nervia’. La guida è disponibile sugli smartphone messi a disposizione per il pubblico presso l'Antiquarium in tre lingue: italiano, inglese e francese.

Tramite una mappa molto intuitiva l'utente avrà a disposizione la scelta tra gli otto punti d'interesse che caratterizzano l'area. Inoltre, per ciascuno degli otto punti è stato previsto un beacon, un dispositivo che notificherà allo smartphone la vicinanza al punto specifico. In ogni luogo di interesse il visitatore potrà trovare un'audioguida esaustiva, una scheda e delle immagini. Inoltre, sarà possibile fruire di due suggestive ricostruzioni 3D: quella delle Terme e quella del Teatro, che porteranno il visitatore indietro in un viaggio nel tempo.

La guida multimediale è stata realizzata da ETT s.p.a. di Genova, società specializzata nella valorizzazione multimediale dei luoghi di cultura, sotto la supervisione del personale scientifico del Ministero della cultura - Direzione Regionale Musei Liguria.

Gli interventi, a cura del personale scientifico del Ministero della cultura (Direzione regionale Musei Liguria), sono realizzati grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino nell'ambito del progetto Valorizzazione degli edifici pubblici dell'Area archeologica della città antica di Albintimilium, finanziamento erogato al Comune di Ventimiglia, che partecipa come ente co-finanziatore.

Il tunnel che corre sotto l'Aurelia e collega l'area archeologica delle terme con il teatro è stato completamente rinnovato, trasformandosi da luogo di passaggio a nuovo spazio museale dedicato alla necropoli del ll-V secolo. Nel nuovo ambiente multimediale il visitatore, accolto da un'Ode di Orazio, incontra una suggestiva proiezione che rievoca la vita di una donna dell'antica Albintimilium. L'intervento prende spunto dal rinvenimento di una sepoltura femminile, eccezionale per il sarcofago di piombo, materiale prezioso e raramente utilizzato, che è oggi conservata nell'Antiquarium. Le buone condizioni conservative hanno consentito di rinvenire tracce di un sudario, di un cuscino in tessuto di canapa e offerte floreali che hanno permesso di datare la sepoltura all'inizio della primavera.

Nell'occasione sarà presentata anche la nuova Guida multimediale dedicata alla scoperta dell'Area archeologica: il visitatore, una volta entrato, riceverà uno smartphone che gli consentirà di accedere a contenuti informativi nelle diverse aree. La guida prevede otto punti di approfondimento, dedicati a Antiquarium, Terme, Mura e porte della città, Necropoli, Teatro, Decumano, Domus del cavalcavia, Mosaico di Arione. Il pubblico potrà utilizzare l'audioguida, disponibile in italiano, inglese e francese e attivare i video delle ricostruzioni 3D delle Terme e del Teatro oltre a leggere i testi di approfondimento per conoscere la città di Albintimilium.

Subito dopo l'inaugurazione seguirà un brindisi con una degustazione di vini selezionati dei Produttori di Govone (prenotazione obbligatoria 0184.252320; drm-lig.albintimilium@beniculturali.it) con accompagnamento di musica d'arpa con Carla Vottero.

“L'antica città di Albintimilium – dice Alessandra Guerrini, Direttore regionale dei Musei in Liguria - è da oggi più vicina al pubblico, con due nuovi importanti interventi: il tunnel multimediale che arricchisce ed estende il percorso museale e la nuova guida per agevolare la visita al sito archeologico. Questo risultato è stato raggiunto grazie ad un lavoro condiviso tra Ministero della Cultura (Direzione Musei Liguria e Soprintendenza ABAP), Comune di Ventimiglia e il prezioso sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Una sinergia fruttuosa, che siamo certi sarà al centro anche dei prossimi progetti in cantiere, finanziati dal Ministero e dai fondi del PNNR, per rendere questo sito archeologico sempre più vivo e accessibile”.